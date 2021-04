Testagem a pessoal docente e não docente começa esta semana

Os testes de despiste à Covid-19 a pessoal docente e não docente do 2º e 3º Ciclo dos Agrupamentos de Escolas de Fazendas de Almeirim e da cidade de Almeirim começam esta quinta e sexta-feira, dias 8 e 9 de abril.

José Carreira, Diretor do Agrupamento de Escolas de Almeirim, afirmou que nesses dois dias “vão ser testados 228 elementos docentes e não docentes do AE Almeirim e prevê-se a vacinação dos mesmos no fim-de-semana”. Sobre a reação dos alunos ao regresso à escola, José Carreira admitiu que “voltámos a sentir a escola viva”.

Conceição Pereira, Diretora do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim, confidenciou que o regresso à escola “correu com normalidade. Acho que, de uma forma geral, todos os professores e alunos ansiavam por este regresso”.

As escolas do 2º e 3º Ciclo do concelho de Almeirim abriram portas esta segunda-feira, dia 5 de abril. Os alunos do concelho puderam voltar a ter aulas presenciais, conviver com os colegas e amigos, mas sempre cumprindo as regras impostas pela Direção-Geral da Saúde.

Foi a partir do dia 5 de abril que começou a segunda fase do desconfinamento, onde para além das escolas do 2º e 3ºciclo, puderam reabrir esplanadas, museus e feiras e comércio não alimentares.