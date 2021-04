Almeirim distribui 7500 compostores

Os munícipes de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Coruche e Salvaterra de Magos vão ter à disposição 7500 compostores domésticos para quem consiga reunir condições para efetuar a compostagem, que começa a partir de 12 de abril. A iniciativa é uma ideia da Ecolezíria, empresa intermunicipal para o tratamento de resíduos urbanos.

Segundo um comunicado da Ecolezíria, as inscrições prévias podem ser feitas através do site da Ecolezíria através de um formulário nas juntas de freguesia e através do contacto com os Municípios. A mesma fonte afirma que a partir do dia 12 de abril, os munícipes podem ser contactados pela autarquia para agendar o dia da entrega e recolha do compostor.

Esta iniciativa, cofinanciada pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR), visa incentivar a população a reaproveitar os resíduos orgânicos produzidos em casa para fazer fertilizantes naturais. Cada compostor tem uma capacidade de 310 que vão transformar restos de alimentos e resíduos de espaços exteriores em produtos orgânicos ricos em nutrientes para adubar a terra.