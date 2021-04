As Piscinas Municipais de Almeirim reabriram no dia 5 de abril, mas apenas para utilização livre.



A autarquia, seguindo as instruções da DGS, reabre as aulas em grupo a partir de 3 de maio.



Como o horário é alargado e estão disponíveis a totalidade das pistas, não há para já, a necessidade de serem feitas marcações para a utilização livre.