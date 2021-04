Aguenta e Não chora: Livro editado e nas bancas

“Mais um sonho realizado…realmente a vida só é vivida sonhando e concretizando esses mesmos sonhos..finalmente, após várias peripécias, avanços e recuos consegui finalizar o livro sobre a minha viagem até Katmandu”, descreve Pedro Bento.



Neste livro estão as minhas peripécias de Pedro Bento, as motivações e as aventuras que fizeram com que conseguisse alcançar o seu sonho.



“A história desta viagem a Katmandu — inclusive a motivação para a fazer — está diretamente ligada ao dia 1 de abril de 2017.Tudo muda num segundo, num dia normal. Por vezes, ao olharmos para o passado, sentados na cadeira do presente, julgamos encontrar sinais que podiam ter ditado um outro futuro.Todos os passos que damos, todas as decisões que tomamos, nos trazem ao sítio onde estamos. Talvez esta jornada não tivesse acontecido — não assim, não desta forma — se aquele dia 1 de abril tivesse sido diferente…”

A pré-venda do livro “10 000km 72 dias a pedalar” já se encontra disponível nos seguintes sites:

https://culturaeditora.pt/prod…/10000-km-72-dias-a-pedalar

https://www.wook.pt/livro/10000km-pedro-bento/24669375

https://www.fnac.pt/10000-Kms-Portugal-Nepal-72…/a8530010

https://www.bertrand.pt/livro/10000km-pedro-bento/24669375

Os livros adquiridos pelo site da @culturaeditora , até dia 15/04, às 23:59, seguem com uma dedicatória personalizada. Também podem comprar diretamente ao autor, bastando para isso enviar mensagem ou deixar um comentário nas redes sociais que depois entrará em contacto convosco.