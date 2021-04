O Município de Santarém promove a Campanha “Santarém Local, onde Comprar é Especial”, com o objetivo de promover, incentivar, dinamizar e restabelecer as compras no mercado de proximidade. No âmbito da iniciativa, que decorre de 5 de abril a 5 de junho, vão ser disponibilizados 2000 vouchers de 10 euros, ao público em geral, para descontar em compras a efetuar nos estabelecimentos aderentes do Comércio Local de Santarém. Dado o sucesso que a campanha atingiu em menos de uma semana, este número irá ser reforçado e serão disponibilizados, brevemente, mais 3000 vouchers.

Estes podem ser adquiridos, de forma gratuita, nas Juntas de Freguesia e no Posto de Turismo de Santarém.

Horário do Posto de Turismo: de segunda a sexta (exceto feriados), das 09h00 às 18h00 (mediante limite diário disponibilizado).

Cada pessoa terá acesso a um único voucher, mediante apresentação do seu documento de identificação.

Para usufruírem desta campanha, deverão os empresários do Concelho de Santarém, preencher os requisitos e submeterem o formulário de adesão.

A lista dos estabelecimentos aderentes poderá ser consultada Aqui

A campanha “Santarém Local, onde comprar é Especial”, que tem como objetivo apoiar os empresários de Santarém, integra um conjunto de medidas de apoio que o Município de Santarém está a implementar, de modo a colmatar os impactos negativos decorrentes da Pandemia COVID-19.