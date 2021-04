Concelho de Almeirim em risco amarelo

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Almeirim é um dos concelhos do distrito de Santarém que está sob aviso amarelo devido a aguaceiros que podem vir a ser fortes e acompanhados de trovoadas, que podem ser ocasionalmente de granizo.

As temperaturas no concelho de Almeirim entre os dias 9 e 18 de abril estão entre os nove de mínima e os 24 graus de máxima, ocorrendo chuva durante praticamente a maioria dos dias.

Santarém é um dos 14 distritos de Portugal que estão em aviso amarelo como Aveiro, Braga, Bragança Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Portalegre, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu que vão estar sob aviso amarelo entre as 11h da manhã e as 22h da noite desta sexta-feira, dia 9 de abril.