Marina Silva: “Ame-se, cuide-se e seja feliz”

Quem é a Marina Silva? Fale-me um pouco do seu percurso?

Considero-me uma pessoa simples, uma boa mãe e uma esposa dedicada, sou esteticista e osteopata, natural

de Lisboa, onde iniciei a minha atividade profissional como esteticista que mais tarde, mudaria por um convite de

um dos hotéis do Estoril, o Estoril Sol, a abrir lá o meu instituto de Estética o qual guardo com muito carinho pois tive o prazer de ter clientes distintos como a Fáfá de Belém, Paula Amorim e outros grandes artistas que me obrigaram a ter de estar sempre atualizada com os tratamentos mais recentes.

Mais tarde, conheci o João e, com ele, o Ribatejo onde viria a casar e ser mãe e a dedicar o meu trabalho na área de estética e osteopatia à região de Almeirim. Fui muito bem recebida pelas pessoas de Almeirim e hoje já sou mais almeirinense que lisboeta. Sou muito grata à vida por, nestes tempos de pandemia, viver numa cidade como Almeirim, onde todos somos uma família e onde nos tratamos por igual. Almeirim é especial e já é a minha terra e de meus filhos.

Devo dizer que fazer tratamentos à Sra. do peixe, à Sra. que faz as limpezas, à empresária ou professora dá-me tanto

prazer quanto fazer a Paula Amorim ou outra pessoa qualquer, pois as pessoas simples têm um encanto especial e é

isso que me enaltece a alma, poder trabalhar com todos de maneira igual.

Qual a importância da sua área (estética, bem-estar e saúde) para a valorização pessoal?

A área da estética e da saúde transforma muito a vida das pessoas, eleva a sua autoestima, devolve qualidade de vida, e isso valoriza muito o meu trabalho. Os cuidados com a aparência, antes considerados por muitos como supérfluos, guardam uma estreita ligação com o bem-estar, saúde e qualidade de vida. Ou seja, a estética não diz respeito

somente à beleza e hoje possui um conceito cada vez mais abrangente. Gostar do que se vê ao espelho exerce um poder surpreendente na autoestima, beneficiando diversas esferas da vida de uma pessoa e mudando a forma de se relacionar socialmente, emocionalmente e até mesmo profissionalmente. Temos de lembrar que o nosso corpo é o bem mais precioso que nós temos e devemos cuidar muito bem dele, e estética é saúde e a mulher em especial precisa desse miminho, desse tempo para ela, para se cuidar, para se lembrar que existe e merece esse ato de amor, sempre que cuidamos do nosso corpo estamos a dar-nos amor a nós próprios.

Qual o maior motivo que leva as pessoas a procurá-la? No fundo, quando chegam à sua clínica, quais são as principais “queixas”?

O maior motivo que levam as pessoas a procurar-me é, sobretudo, por saberem que sou uma profissional dedicada

e com muitos anos de oficio e que sou alguém que tem sempre o tratamento para o que precisam. Em relação às

“queixas” são, principalmente, as adiposidades (gorduras) da barriga, derrames nas pernas, celulite, envelhecimento

do rosto e a depilação com laser.

O mundo da estética e do bem-estar está sempre em constante evolução e desenvolvimento. Como é que faz para

se manter a par das novidades?

Faço frequentemente formações dentro e fora do país e mantenho-me sempre informada das novas tendências, as quais trago para Almeirim e que os clientes podem usufruir sem terem que se deslocar para as grandes cidades à

procura desses mesmos tratamentos.

Faço os possíveis para trazer sempre o melhor e mais recente tratamento para Almeirim, mas primeiro vou fazer formação e testar esse tratamento e, se vir resultados, trago esse tratamento, caso não sinta resultados não o aplico.

“Penso que me diferencio pelo espaço moderno, pela tecnologia mais recente do mercado como é o caso do novo tratamento para destruir gordura localizada e flacidez ou o novo tesla FIT para aumento de massa muscular e queima de gordura (…)”

Qual é, no seu entender, a sua grande diferenciação neste mercado?

Penso que me diferencio pelo espaço moderno, pela tecnologia mais recente do mercado como é o caso do novo tratamento para destruir gordura localizada e flacidez ou o novo tesla FIT para aumento de massa muscular e queima

de gordura, aumento do Bum Bum e o laser 3, ondas para depilação, todos recentes equipamentos que vão ainda ser

lançados no próximos mês no mundo da estética e que eu já tenho em Almeirim para lançar dia 15 de Março, também o hifu, peeling de carbono. Sou pioneira também num tratamento não invasivo para a incontinência urinária que, infelizmente, afeta muitas mulheres.

Destina-se a fortalecer a musculatura do assoalho pélvico para o tratamento da incontinência urinária em pacientes

masculinos e femininos, tão importante antes e após uma gravidez, mas também para fortalecer rejuvenescendo toda a área vaginal e tem a particularidade de não ser um tratamento invasivo, ser um tratamento confortável em que se pode fazer com umas calças de licra e basta sentar-se na cedeira para o fazer e o resultado é muito eficaz dando resultados satisfatórios após algumas sessões.

Que serviços oferece a sua clínica?

A minha clinica dispõe, atualmente, de resposta a todas as situações que incomodam as mulheres e os homens na

área da estética: gordura, flacidez ,celulite, envelhecimento ,derrames ,depilação permanente a laser com laser

de díodo 3 ondas , micro-pigmentação das sobrancelhas, eliminação de manchas e sinais com laser, eliminação de

tatuagens, limpeza de pele, eliminação de manchas e pequenos sinais da pele, aumento de tónus muscular, tratamento

capilar para evitar queda de cabelo, tratamentos de osteopatia e massagem, basicamente tenho todos os tratamentos

da área da estética avançada e o fato de ter trabalhado com grandes médicos permite que possa pedir opiniões, trocar ideias ou mesmo reencaminhar caso não seja para mim. O que importa é a satisfação do cliente e o resultado ser

atingido. E claro que a grande novidade está no tratamento para a incontinência urinária, definição do abdómen e aumento dos glúteos ou Bum Bum como gostam de chamar.

O que fez durante a pandemia?

Durante a pandemia tive de ficar em casa e dediquei-me aos meus filhos, minha família, minha casa e às minhas flores.

Tentei com o João dar apoio a muitas pessoas da região que precisavam de medicamentos, materiais de proteção e algumas ajudas e aproveitei para fazer formações atualizadas sobre tratamentos de estética para poder apresentar

novos tratamentos quando começar o desconfinamento, mas sobretudo, tentei manter a cabeça ocupada.

“Cuide do seu corpo, pois é o bem mais preciso que tem e você merece, se tirar uma hora por semana para fazer um miminho ao seu corpo, vai ver que vai ser mais feliz e isso é muito bom.”

Em março, celebrou-se as Mulheres. que mensagem gostava de lhes deixar?

Cuide do seu corpo, pois é o bem mais precioso que tem e você merece, se tirar uma hora por semana para fazer um miminho ao seu corpo, vai ver que vai ser mais feliz e isso é muito bom. Lembre-se que a celulite é uma inflamação,

a gordura em excesso é um problema de saúde, a flacidez muscular deve ser corrigida, a sua pele deve

ser tratada, os derrames provocam má circulação e dores nas pernas, portanto a estética é saúde, por isso, cuide da

sua saúde ficando bem com o seu corpo.

Ame-se, cuide-se e seja feliz. Somos mulheres e somos fabulosas. O segredo de uma mulher bem sucedida não está na sua aparência, mas sim no amor-próprio que ela desenvolve. É importante manter a confiança em alta, acreditar em suas próprias qualidades e valorizar o que se tem de melhor. Não permita que nada a impeça de andar de cabeça erguida. Hoje ame-se mais que nunca, vista sua melhor roupa e saia à rua para fazer algo que lhe dê felicidade.

Nunca se esqueça que você é a pessoa mais importante da sua vida! As mulheres são umas grandes guerreiras e muitas vezes supermulheres: recomendo que reservem tempo para vocês, cuidem da vossa beleza, sejam vaidosas, sejam gratas à vida que o resto o universo encarrega-se de vos dar.