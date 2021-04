MOV e CMA entragam certificação do “Melão de Almeirim” no Ministério

A MovAlmeirim e a Câmara Municipal de Almeirim já terminaram o dossier para certificação do denominado “Melão de Almeirim”.



“Ao longo dos últimos seis anos temos vindo a trabalhar a recuperação do Melão de Almeirim. Uma parceria com três agricultores e com a Associação de Comerciantes de Almeirim. Deste trabalho foi possível concluir um caderno de encargos que ja foi entregue ao Ministério da Agricultura com vista à sua certificação nacional e depois Europeia como IGP – Indicação Geográfica Protegida”, justificou Pedro Ribeiro na sua conta pessoal de facebook. .

Para 2021 também está já assinado um contrato com uma grande superfície para a compra de várias dezenas de toneladas deste melão a preços altamente interessantes para os agricultores.

Depois da Sopa da Pedra e da Caralhota, o “Melão de Almeirim” é o terceiro produto que é certificado.