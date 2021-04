Almeirim na linha vermelha mas jovens ultrapassam limites

Uma fotografia, que o autor dizia ter sido tirada no fim de semana, mostra vários jovens a jogar futebol e outros assistirem sem mascaras e também sem cumprir as distâncias de segurança.



Esta imagem surgiu no mesmo dia em que os números em Almeirim contínuaram a subir e estão perto de ser uma grande preocupação.



Recorde-se que a Câmara Municipal de Almeirim reabriu os espaços de desporto ao ar livre e zona de lazer recentemente, mas admitia que os podia fechar a qualquer momento.



Em 24 horas, a taxa de incidência no concelho de Almeirim voltou a aumentar, passando de 146 por 100 mil habitantes para 169 por 100 mil habitantes. Para Almeirim sair da lista de concelhos de risco, precisa de obter um valor abaixo dos 120 por 100 mil habitantes.

Os dados a que O Almeirinense teve acesso registaram mais três casos ativos de Coronavírus, totalizando 32 casos. Também foram apontadas mais duas recuperações de Covid-19, passando para os 1241 casos recuperados.

Atualmente, o concelho de Almeirim conta com 32 óbitos e 1305 casos confirmados. Em Portugal, foram registadas mais seis vítimas mortais e 566 novos casos de Covid-19.