Câmara avança com testes Covid no futebol e outras modalidades

A Câmara Municipal de Almeirim e a Associação de Futebol de Santarém estabeleceram uma parceria para que todos os atletas inscritos nos clubes do concelho possam fazer testes Covid-19 antes do regresso à atividade, adianta a Associção no seu site.

A Direção-Geral da Saúde determinou a obrigatoriedade da realização de um teste à covid-19 antes do regresso às atividades desportivas dos escalões de formação.

Para satisfazer esta obrigatoriedade, autarquia e Associação juntam esforços para, sem custos para os clubes, garantir a segurança e os requisitos para a retoma depois de um ano de paragem devido à pandemia.

Francisco Jerónimo agradeceu, no site da Associação, a colaboração de Pedro Ribeiro: “Uma vez mais o Presidente da Câmara de Almeirim mostrou abertura, recetividade e grande capacidade para nos ajudar a resolver esta questão. Quero agradecer-lhe publicamente e, sinceramente, acredito que vamos ter noutros autarcas a mesma colaboração. As Câmaras e os orgãos de saúde locais têm sido os primeiros agentes para ajudar a controlar a pandemia e isso é da mais elementar justiça reconhecer.”

Pedro Ribeiro sublinha também à AFS que “estamos sempre disponíveis para ações que possam ajudar a proteger as pessoas, neste caso os mais jovens. Estamos ainda disponíveis para colaborar com todas outras as outras modalidades. A prevenção é aquilo que podemos fazer de melhor nas atuais circunstancias.”