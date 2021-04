Covid-19: Esplanadas com novas regras

A Direção-Geral da Saúde e a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) lançaram um conjunto de regras sanitárias que as esplanadas devem cumprir para combater a pandemia da Covid-19.

Os estabelecimentos e similares do concelho de Almeirim devem encerrar, até ao dia 18 de abril, às 22h30 da noite durante os dias úteis e às 13h da tarde aos fins-de-semana e feriados. Os estabelecimentos também podem vender bebidas alcoólicas nas esplanadas até ao horário de funcionamento dos restaurantes e similares.

Segundo o boletim da DGS e da AHRESP, até ao dia 18 de abril, as pessoas devem estar em grupos de quatro nas esplanadas, “salvo se todos forem pertencentes ao mesmo agregado familiar que coabite” e as crianças também são contadas para a determinação da lotação do estabelecimento.

As mesas devem ter uma distância de dois metros entre as pessoas e uma distância de 1,5 metros no corredor entre mesas e os clientes são obrigados a usar máscara se estiverem sentados à mesa e não consumirem bebida e/ou comida. Caso o grupo que esteja sentado na mesa seja do mesmo agregado familiar, podem “sentar-se frente a frente ou lado a lado a uma distância inferior a dois metros”. Se a situação não for a referida, “te

m que se garantir uma distância de, pelo menos, dois metros entre as pessoas”.

Os estabelecimentos de restauração e similares que tenham ou não esplanada podem continuar em serviços take-away e delivery. Os clientes podem ter acesso ao interior do estabelecimento para efetuar pagamentos, pedidos ao balcão e utilizar as casas-de-banho, onde os clientes devem obedecer às regras como desinfetar as mãos e usar a máscara.