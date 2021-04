Eugénio Torres expõe na Galeria Municipal

As exposições estão de regresso à Galeria Municipal de Almeirim e com Eugénio Torres que apresenta o seu trabalho pela segunda vez na cidade.



Eugénio vive nas Fazendas de Almeirim há seis anos e naturalmente continuou “à procura de motivos paisagísticos para pintar. Fui convidado para expor em 2018 na Galeria da Camara Municipal de Almeirim que aceitei com muito prazer. Correu tudo bem.”

O artista diz ainda a O ALMEIRINENSE que “foi esta a razão para uma nova exposição que espero venha a ser do agrado dos visitantes… tenho sempre a preocupação da procura de apontamentos curiosos e com interesse para quem visitar o espaço. Os artistas vivem momentos de grande ansiedade e procuram superar ajudando com as varias atividades artísticas a superar estes longos tempos de pandemia…”



A exposição está patente até 25 de junho.