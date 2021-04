Sacel festeja 60 anos de existência

A SACEL, concessionário Citroën exclusivo para os distritos de Leiria, Santarém e para alguns concelhos na zona oeste do distrito de Lisboa celebra a 15 de abril os seus 60 anos de existência, sendo um dos maiores e mais antigos representantes da marca Citroën a nível nacional.

Fundada a 15 de Abril de 1961, iniciou com instalações em Leiria abrindo posteriormente nas Caldas da Rainha e em 2009 chegou a Torres Vedras. Em janeiro de 2019, iniciou a sua atividade também em Santarém, com instalações na sua Zona Industrial. A empresa, que conta com uma equipa de mais de 50 colaboradores distribuídos pelas quatro instalações, comercializa viaturas novas e de serviço da marca Citroën, viaturas usadas multimarca e presta serviços de manutenção, reparação, colisão e aluguer de viaturas ligeiras da marca que representa, tendo ainda um departamento de peças e acessórios com venda para o exterior.

A empresa tem tido como missão fornecer as melhores soluções de transporte e mobilidade aos seus clientes conjugando o saber acumulado ao longo dos 60 anos de existência com a capacidade de adaptação e inovação.

Para celebrar os 60 anos, a SACEL anuncia um novo logótipo e prepara diversas ações promocionais, quer na área comercial quer no após-venda e peças.