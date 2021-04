Escola de Música FazCorus com inscrições abertas

A Escola de Música FazCorus de Fazendas de Almeirim, valência da Associação Cultural FazCorus de Fazendas de Almeirim está com inscrições abertas para o próximo ano letivo do qual o próximo ano letivo terá duas modalidades de ensino ;ensino livre e ensino com parceria com a ABRSM em que a mesma tem parceria com quatro Royal Schools of Music: Royal Academy of Music | Royal College of Music | Royal Northern College of Music | Conservatório Real da Escócia.

Os instrumentos lecionados são: piano, acordeão, órgão/teclado, guitarra, canto, classe de conjunto, formação musical, Cavaquinho, Coro Misto e Coro Juvenil.



A Escola está sediada no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim e a mesma conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim e o Jornal O Almeirinense.