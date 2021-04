Covid-19: Almeirim com mais casos ativos no ACES Lezíria

O concelho de Almeirim é o que apresenta maior número de casos ativos da ACES Lezíria, totalizando 37 casos. O concelho de Rio Maior é o segundo concelho que apresenta mais casos, com 29 casos ativos, seguido de Coruche com 16 casos ativos, Alpiarça com 13 casos ativos, Cartaxo com 11 casos ativos, Santarém com seis casos ativos, Salvaterra de Magos e Golegã, ambos com três casos ativos e Chamusca que apresenta um caso ativo.

Os dados também registaram mais quatro casos ativos de Coronavírus no concelho de Almeirim, totalizando 37 casos. Não foram registadas novas recuperações da Covid-19, mantendo-se nos 1251 casos recuperados.

Atualmente, o concelho de Almeirim conta com 32 óbitos, 36 casos em vigilância ativa e 1320 casos confirmados de Covid-19, mais quatro casos que registados ontem, dia 15 de abril. Em Portugal, foram registadas mais quatro vítimas mortais e 553 novos casos de Covid-19.