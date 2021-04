Terceira dose da vacina da Pfizer será necessária

A população do concelho de Almeirim que levou a vacina da Pfizer pode provavelmente precisar de levar a terceira dose da vacina criada para combater a Covid-19. Segundo informações da SICNotícias, o CEO da Pfizer Albert Bourla afirma que a vacinação vai prolongar-se para além das duas dosagens e onde “uma hipótese plausível é que provavelmente será necessária uma terceira dose, entre seis a doze meses (seguintes à toma das duas primeiras doses(, e a partir daí uma vacinação a cada ano”.

As hipóteses de uma terceira e seguidamente uma dosagem anual está a ser estudada, mas Albert Bourla afirmou ser muito provável que tal aconteça, devido ao aparecimento de novas variantes causadas pelo vírus da Covid-19. De acordo com informações da SICNotícias, resultados de ensaios clínicos confirmam que as vacinas Pfizer/BioNTech e a Moderna são as vacinas com uma maior eficácia contra o vírus da Covid-19.