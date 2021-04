O Concelho de Almeirim tem tido uma trajetória descendente no panorama económico e, de uma maneira geral, está

pior do que a Lezíria do Tejo. Um desses indicadores de falta de pujança económica é o crescimento acumulado do número de empresas no Concelho que, de 2014 a 2018, aumentou em 3,7%, tendo a Lezíria do Tejo crescido 7,6%.

O mesmo acontece com o volume de negócios (vendas e prestações de serviços) que aumentou 13,6% em Almeirim vs. 18,7% na Lezíria, também de 2014 a 2018. Esta falta de crescimento no número de empresas e no volume de negócios tem impacto nos salários dos trabalhadores.

“No Concelho recebe-se menos e o crescimento dos salários também não é menor. Quando não se cresce todos são prejudicados, empresas e trabalhadores”

Dessa forma, também o ganho médio mensal por trabalhador por conta de outrem em Almeirim foi 904,5€ vs. 989,3€ na Lezíria (dados de 2017). Refira-se que também aqui o crescimento acumulado dos salários em Almeirim de 2014 a 2017 foi 2,1% vs. 2,4% na Lezíria. No Concelho recebe-se menos e o crescimento dos salários também é menor. Quando não se cresce todos são prejudicados, empresas e trabalhadores.

Estes números dão a clara evidência da trajetória de perda de importância do Concelho de Almeirim e que algo deve ser feito. Só uma estratégia para o crescimento económico pode reverter esta tendência para o empobrecimento.

Essa estratégia deve ser liderada pelo Município e deve incluir um ambiente fiscal competitivo, desburocratização ao nível de licenças Municipais, um Plano Diretor Municipal atualizado e a disponibilidade de lotes para a instalação de atividades económicas.

João Lopes

PSD Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 1 de abril de 2021