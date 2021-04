Todas as roseiras, por muito que se apare, têm espinhos, espinhos esses que picam sem “olhar” a quem. Picam quem por elas olha, cuida e cria, como quem só as quer colher. Assim é as “desgovernações” socialistas, tentam destruir quem com eles discorda. Nunca esquecer a frase de uma figurinha, “…quem se mete com o ps leva…”! São tão “bons” gestores, enquanto há dinheiro (nosso), enquanto têm o poder de taxar quem trabalha, quem cria, quem produz,

quem alimenta… em detrimento de quem não quer trabalhar, de quem quer receber por todo e qualquer motivo, verbas públicas! Para os mais desatentos, essas verbas só existem porque há impostos, logo quantos mais quiserem “viver” desta forma, maiores e mais abrangentes serão os impostos.

“(…) têm sofrido, pela empresa gestora da água (…)”

Almeirim, entende-se que são os Autarcas, continua a ser um “bom aluno”, pois temos ruas/vias em que se paga o máximo do IMI, mas de um lado da rua existem todas as infraestruturas, mas do outro lado da rua, ainda faltam algumas. Batem no peito e pavoneiam-se que defendem a população, os negócios/empresas e as famílias, mas teve a coragem de defender os munícipes do “assalto” que muitos têm sofrido, pela empresa gestora da água, com a justificação dos resíduos domésticos. Na época da criação das duas empresas intermunicipais, justificaram-se que a junção dos recursos dos vários municípios levaria a uma otimização dos serviços e diminuição dos custos. Mas não para o consumidor, esse, ainda paga mais e é mais mal servido.

Está a aproximar-se, uma vez mais, a altura em se pode iniciar a mudança! Não há câmaras por cima da zona de voto, para ver em quem se vota!

João Vinagre

CDS Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 1 de abril de 2021