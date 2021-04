Os espaços verdes desempenham diversas funções, como por exemplo, a preservação da biodiversidade nas cidades e o seu equilíbrio ecológico. Também a melhoria do conforto bioclimático, pelo controlo das variações de temperatura e humidade através da vegetação, como a melhoria da qualidade do ar, são fatores essenciais para a qualidade de vida em meio urbano e para a mitigação e adaptação às alterações climáticas.

No nosso concelho, podemos identificar vários espaços verdes, com características diferentes entre si, como por exemplo o Parque da Zona Norte e o Parque de Merendas na Raposa, o jardim em Cortiçóis e o Charquinhos em Almeirim.

Os jardins e os parques são fundamentais em zonas urbanas, normalmente procurados pelos cidadãos para usufruto em momentos de lazer, de aproximação à natureza, e que promovem a saúde e bem-estar. Mas para que sejam realmente espaços de recreio e convívio, a sua manutenção deve ser feita de forma regular e cuidadosa, respeitando as características de cada local, tendo em conta os equipamentos e mobiliário urbano existentes e os usos e atividades que se realizam.

Continuamos preocupados com a falta de preservação de vários jardins, não é de agora que denunciamos o abandono

dos Charquinhos, as floreiras vazias junto à biblioteca, as flores que já não existem no Jardim da República e que lhe davam uma vida única e bela… Precisamos de melhores jardins.

Sónia Colaço

CDU Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 1 de abril de 2021