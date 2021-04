O progresso de um território, seja ele uma nação, uma região ou uma cidade, só se consegue unindo o pragmatismo do presente com a capacidade de projetar o futuro. A autarquia de Almeirim tem tido uma ação meritória – porque constante e empenhada – na resolução e na melhoria de problemas atuais e na procura de soluções para o futuro.

Como exemplo dessa ação, escolho três iniciativas que me parecem paradigmáticas: o Campus da Proteção Civil, a nova creche municipal e o projeto para a zona da praça de touros/restaurantes. A concretização do Campus da Proteção Civil veio dotar Almeirim de um conjunto de infraestruturas de âmbito nacional e regional, essenciais em qualquer situação de emergência. Também a futura instalação do Comando Nacional da Força Especial de Proteção Civil reforçará ainda mais a importância deste polo.

A decisão da construção de uma creche de iniciativa autárquica, vem contribuir para atenuar as carências existentes

nesta área, que afeta muitos pais e tão necessária é ao desenvolvimento saudável das nossas crianças. O projeto para a modernização da zona da cidade que recebe mais visitantes, por força do prestígio da nossa restauração, é essencial para a imagem exterior da cidade, mas, acima de tudo, para fidelizar visitantes e clientelas que valorizam o desenho urbano. Será, no futuro, um dos cartões de visita do concelho.

Três exemplos, entre muitos outros, que demonstram o dinamismo de uma autarquia empenhada em fazer de Almeirim uma terra de progresso.

Gustavo Costa

PS Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 1 de abril de 2021