CAJ regressa à atividade

No passado fim de semana (10 e 11 de Abril) teve lugar em São Brás de Alportel a primeira prova de BTT da época 2021, prova em que Rui Tapada e Marta Simões competiram no seu primeiro ano de atletas elite.



Marta Simões iniciou bem a defesa do título obtido em 2020 com o 3º lugar e Rui ficou a menos de 30 segundos do primeiro classificado, tendo ficado em 33º.



O downhill regressa a 15 e 16 de Maio, mas antes a 8 e 9 de Maio o rumo será Lorvão para a primeira prova de Enduro.

No dia 10 retomaram-se os treinos de equipa, para grande felicidade dos pequenos atletas (Quartas das 18:30 às 20:00 e sábados das 10:00 às 12:00 com concentração junto à escola primária da Raposa).