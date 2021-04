Polícia Judiciária investiga crime em Almeirim

A Polícia Judiciária está a investigar a tentativa de homicídio de Silvia Cardoso, moradora em Almeirim e de 46 anos de idade. A mulher está internada no Hospital Distrital de Santarém.



A mãe da vítima revelou que o agressor é um homem de 63 anos, que tencionava ter um relacionamento mas que terá sido sempre recusado.



Este domingo, a vítima foi chamada, através de chamada telefónica, para um encontro no Parque das Tilías. Pouco depois foi atingida com um tiro no pescoço e depois o homem tentou o suicídio.