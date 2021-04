SUMOL+COMPAL apoia o Horeca Tradicional com oferta de 1.5 Milhões de Embalagens

A SUMOL+COMPAL, à semelhança do que aconteceu em 2020, vai uma vez mais apoiar o canal HORECA Tradicional no regresso progressivo à atividade, oferecendo, no âmbito do Programa Portas Abertas, 1.5 milhões de embalagens aos seus clientes da área da restauração tradicional, das quais meio milhão serão de inovações com fruta de origem nacional.

Com a reabertura progressiva de restaurantes, cafés e pastelarias, ainda que de uma forma condicionada, a partir desta segunda-feira, 19 de abril, a SUMOL+COMPAL não fica indiferente ao momento desafiante que atravessam os milhares de empresários da restauração, originado pelos sucessivos períodos de confinamento, decidindo uma vez mais concretizar este apoio ao negócio dos seus clientes do canal HORECA Tradicional.