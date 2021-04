Tauromaquia volta a ser discriminada no desconfinamento e convoca protesto

A Protoiro – Federação Portuguesa de Tauromaquia convoca um protesto esta quinta-feira, dia 22 de abril às 11 da manhã, em frente ao Campo Pequeno, em Lisboa, aberto a todos os interessados. O protesto foi organizado como manifesto devido à publicação da Resolução do Conselho de Ministros que reabriu o setor cultural, mas excluiu a abertura da cultura tauromáquica.

De acordo com o comunicado da Protoiro – Federação Portuguesa de Tauromaquia, a empresa afirma tratar-se de uma “discriminação inaceitável e arbitrária em relação às outras áreas culturais, repetindo o ataque acintoso do ano passado, aquando da reabertura dos espetáculos culturais. Este é mais um dos reiterados atos discriminatórios do governo para com os aficionados e o setor da tauromaquia, impedindo o trabalho e sustento de muitos milhares de pessoas que dependem deste setor, que já se encontram em situações muito difíceis.”

“Nenhuma razão pode justificar esta situação. A cultura é segura e em 2020 a tauromaquia mostrou, com elogio das autoridades, o cumprimento das normais da DGS específicas do setor, que são ainda mais exigentes que noutros espetáculos, não tendo existido nenhum foco de contágio em corridas de toiros.”, salientou a Protoiro no mesmo comunicado.

A empresa também salientou não aceitar a decisão de não reabrir a cultura tauromáquica e não admitem “qualquer discriminação e não descansaremos até que a igualdade seja reposta”.