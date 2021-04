A terceira fase do desconfinamento em Almeirim

A terceira fase do desconfinamento começou esta segunda-feira, dia 19 de abril.

Em Almeirim, os proprietários dos estabelecimentos do comércio alimentar abriram portas e esperaram para poder receber os clientes dentro do estabelecimento.

Nesta segunda-feira, os Ensinos Secundário e Superior voltaram a abrir portas. Os jovens do concelho de Almeirim puderam sair de casa e voltar às aulas presenciais e ao convívio entre colegas de escola, embora tivessem de respeitar as medidas de segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Nas ruas de Almeirim, já se viam as pessoas entrar nos restaurantes para apreciar um bom almoço e poder aproveitar o sol da segunda-feira.

“A cultura alimenta a alma”

A cultura é um dos setores que esteve mais prejudicado devido à pandemia da Covid-19. O concelho de Almeirim reabriu as bibliotecas num outro desconfinamento, no entanto, esta terceira fase permitiu a reabertura de auditórios e cineteatros que podem voltar a realizar espetáculos ao vivo e com público.

Ana Casebre, Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Almeirim, mostrou-se contente com esta reabertura, pois “a cultura alimenta a alma.” Durante os meses de confinamento, a Câmara Municipal de Almeirim e o jornal O Almeirinense formaram uma parceria e criaram o Quarentena Alive Almeirim Streaming 2021, um conjunto de espetáculos com artistas do concelho que foram transmitidos em formato online pelo jornal O Almeirinense.

A Vereadora da Cultura salientou o objetivo da iniciativa para a cultura do concelho e também para a população: “Toda a agenda da iniciativa foi composta por artistas do concelho de Almeirim. A Quarentena Alive Almeirim Streaming 2021 serviu para darmos esse apoio e serviu também para divulgar um bocadinho o trabalho deles e para chegarmos culturalmente a todas as pessoas”.

Ana Casebre é Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Almeirim

Ana Casebre confidenciou que existem pessoas que continuam desconfiadas e também com medo dos espetáculos ao vivo, mas também já receberam comentários positivos sobre a reabertura dos cineteatros e auditórios. Também afirmou que já estão a decorrer as vendas dos bilhetes do espetáculo de Miguel Gameiro, que será o primeiro concerto aberto ao público desde o início da terceira fase do desconfinamento e que irá decorrer a 7 de maio no cineteatro de Almeirim: “Os bilhetes estão a ter uma grande procura. Portanto, as pessoas estão ansiosas por ir a eventos culturais presencialmente”.

A Vereadora da Cultura mostrou o seu ponto de vista mesmo em tempos de pandemia: “É importante porque há muitos agentes culturais que vivem da cultura e é a sua forma de sustento. E para além disso, nós precisamos da cultura para a nossa vida. Com o surgimento desta pandemia, a cultura contribui em muito para tratar o psicológico das pessoas.”

“Queremos que os alunos cumpram as regras na escola”

Foi também nesta segunda-feira, dia 19 de abril, que os alunos do Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas de Almeirim voltaram a ter aulas presenciais. Alguns alunos confessaram ter saudades do ambiente escolar e outros admitiram que aprendiam melhor com aulas presenciais que as aulas em formato online.

José Carreira, diretor do Agrupamento de Escolas de Almeirim, afirmou que a situação nas escolas secundárias correram de forma normal e salienta a importância de os alunos cumprirem as medidas de segurança: “A escola recebe os alunos que vêm de todo o lado, das famílias, e portanto estamos numa fase difícil onde são necessárias regras e se devem cumprir os cuidados de higiene e de afastamento.”

José Carreira é Diretor do Agrupamento de Escolas de Almeirim

“O primeiro confinamento não foi bem feito, porque se esse tivesse sido bem feito, os outros não eram precisos”

No comércio alimentar, ainda houve estabelecimentos que só puderam reabrir com a terceira fase do desconfinamento. O salão de chá Boutique de Chá, situada na cidade de Almeirim, foi um dos estabelecimentos que voltou voltar a abrir portas depois de meses sem abrir no negócio e durante a manhã de segunda-feira, dia 19 de abril, recebeu clientes no interior do estabelecimento, que manifestaram saudades de ali comer uma refeição.

Apesar da maioria dos clientes ter entrado no estabelecimento para beber um café ou uma bebida fresca, Catarina Carreira, empregada na Boutique de Chá, e Joana Borges, proprietária do estabelecimento, ainda serviram refeições aos clientes que chegaram perto da hora de almoço.

Sara Carreira (Esquerda) e Joana Borges (Direita)

Catarina Carreira confessou estar esperançosa que o negócio não tenha de voltar a fechar portas, e salientou que não deveria ter sido criada a terceira fase do desconfinamento, porque “o primeiro confinamento não foi bem feito, porque se esse tivesse sido bem feito, os outros não eram precisos” e deu o exemplo da Nova Zelândia, um dos países do mundo que após realizar as medidas de confinamento, esteve durante muito tempo sem registar novas casos de Covid-19. Catarina Carreira salienta que não apoia o facto de as fronteiras terem estado abertas e fala na sua experiência pessoal: “Eu também trabalho num hotel e a maioria dos clientes que tenho visto são espanhóis e italianos”.

Também admitiu que os clientes ficaram muito animados quando souberam que a Boutique ia voltar a abrir: “Todos estavam à espera que abrisse. Todos estavam fartos de estar em casa e de não poderem ir comer fora. Tinham saudades dos bolos (risos)”.

Nesta terça-feira, dia 20 de abril, o concelho de Almeirim registou 1267 casos recuperados, 32 óbitos, 1328 casos confirmados, 29 casos ativos e apresenta uma taxa de incidência de 182 por 100 mil habitantes.

Mariana Cortez