CENSOS: Preenchimento começou

O período de respostas aos Censos 2021 arrancou esta segunda-feira (19 de abril), tendo a operação Censos 2021 tido início no início do mês, com a distribuição das cartas do Instituto Nacional de Estatística (INE) com os códigos que permitem às pessoas responder pela internet.

Segundo o INE, o questionário deve ser respondido/entregue preferencialmente até 3 de maio.



O que é preciso fazer para responder?

Basta entrar no site https://censos2021.ine.pt/, colocar o código e a password indicados na carta que recebeu do INE, responder às questões e, no final, selecionar “Entregar”.



Atenção que não é obrigatório responder a tudo de uma vez, visto que a aplicação disponível guarda automaticamente toda a informação registada até ao momento que interromper o questionário.

De referir que a resposta aos Censos 2021 deve ser dada, de preferência, pela internet, mas quem não o conseguir fazer pode participar por telefone, através do número 21 054 20 21, que é também uma linha de apoio.

A resposta aos Censos, que têm lugar de dez em dez anos, é obrigatória, sendo que quem não participar arrisca pagar uma multa.

Segundo a Lusa, a expectativa do INE é de que não vai ser necessário aplicar coimas por falta de respostas, porque não há historial com essa situação. A entidade prevê que a recolha de dados do Censos 2021 fique completa no fim de junho e que em agosto sejam lançados os primeiros resultados.