Mercadona constrói em Almeirim e cria centenas de postos de trabalho

A Mercadona vai construir um bloco logístico em Almeirim, uma infraestrutura necessária para suportar a expansão da retalhista no sul de Portugal, em particular para o distrito de Lisboa, onde prevê abrir os primeiros supermercados em 2022.



Esta mega infraestrutura logística de 500 mil metros quadrados será totalmente automatizada e terá uma capacidade projetada já para quando a marca tiver 150 lojas no país.



O espaço deverá ficar entre Almeirim e as Fazendas de Almeirim e criar centenas de postos de trabalho.



Será dez vezes maior do que aquela que abriu em 2017 na Póvoa de Varzim para, dois anos depois, arrancar com a operação comercial no norte do país.Elena Aldana, a porta-voz da empresa em Portugal, assinalou em junho do ano passado que este bloco logístico tem “uma dimensão enorme para a escala de Portugal” e detalhou que “vai servir também a zona Centro, o Alentejo, o Algarve e dar ainda apoio a Espanha porque muitas mercadorias entram [na Europa] através dos portos portugueses”.



A confirmação chegou esta manhã pela voz do próprio presidente da empresa, Juan Roig, durante a apresentação de resultados do grupo em 2020. No primeiro ano completo em Portugal atingiu vendas de 186 milhões de euros, tendo comprado também 369 milhões de euros a fornecedores portugueses, anuncia o Jornal de Negócios.