Retoma desporto: Clubes colocam travão

A maioria dos clubes desportivos de Almeirim retardaram o regresso dos treinos, face à situação grave que se vive no concelho.



O ALMEIRINENSE sabe que alguns atletas, como mandam as regras da GDS, já fizeram testes mas os dirigentes decidiram que no início da próxima semana será feita uma reavaliação e depois tomada a decisão da data do regresso aos treinos.