Promenade Portugal recebe distinção Top 5% Melhores PME de Portugal

Empresa de Almeirim galardoada com certificado da SCORING que destaca as Melhores PME no País

A Promenade Portugal, empresa sediada em Almeirim, foi distinguida com o certificado Top 5% Melhores PME de Portugal da SCORING, em termos de desempenho e solidez financeira.

Mariana Delgado, General Manager da Promenade Portugal, afirmou: “Esta distinção, durante uma fase tão difícil como a que todos estamos a atravessar, é um bálsamo e uma motivação extra para continuarmos o nosso trabalho e olharmos em frente. Sendo referente à operação 2019-2020, deixo também uma palavra de agradecimento a todos os que durante esse período connosco colaboraram, pois esta distinção também é resultado do seu trabalho. Os desafios neste momento são enormes e vão exigir muita dedicação, perseverança e capacidade de superação. Continuaremos a tomar medidas que nos permitam sempre obter os melhores resultados, ao mesmo tempo que providenciamos o melhor serviço aos nossos clientes e parceiros.”

A avaliação do período que contribuiu para esta distinção remete ao período de operação de 2019-2020. O certificado é atribuído ao top 5% de empresas nacionais (neste caso, PME) que cumprem os requisitos de dimensão e transparência e simultaneamente demonstram elevado perfil económico-financeiro. Esta distinção é baseada no método ScorePME (desenvolvido pela SCORING), auditado anualmente pela Bureau Veritas e com as classificações depositadas na ASSOFT.

Mais informações sobre a Promenade Portugal: www.promenadeportugal.com

Mais informações sobre o certificado Top 5% Melhores PME Portugal:

https://scoring.pt/top5/

https://toppme.pt/empresas/promenadeportugal