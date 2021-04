Benfica do Ribatejo de olhos postos no regresso

A equipa de Benfica do Ribatejo regressou aos treinos para começar a preparar o que falta para se jogar no Campeonato Distrital da Segunda Divisão. Os benfiquistas orientados pelo técnico Filipe Rego viram o campeonato ficar suspenso a seguir à vitória caseira diante do Porto Alto por 2-1.



Dia 8 de maio será o primeiro desafio após a retoma em Samora Correia (B).



A formação do concelho de Almeirim segue na 4°posição a cinco pontos do líder Benavente.