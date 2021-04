“Moda” de roubar catalisadores chegou ao concelho

A “Moda” de roubar catalisadores de carros está muito presente e Almeirim também já está na rota dos assaltantes. O Jornal O ALMEIRINENSE apurou que na cidade e mesmo nas freguesias há registo de carros assaltados para retirar os catalisadores.

Segundo a imprensa nacional, este material chega a render a milhares de euros na dos componentes. Metais como paládio, platina e ródio podem valer cerca de 6 euros por grama.

Os catalisadores, colocados nos tubos de escape dos automóveis, são compostos por platina, paládio e ródio, entre outros, e permitem filtrar as emissões tóxicas provenientes do motor e transformá-las em gases inofensivos como o H2O, o Co2 ou o nitrogénio. Para roubarem os catalisadores os assaltantes têm de cortar (com recurso a uma rebarbadora) a blindagem que protege o motor os carros e depois as pontas do tubo de escape que são unidas pelo catalisador.

Um pouco por toda a Europa, têm-se generalizado o roubo de catalisadores e Portugal não tem sido exceção. São cada vez mais os condutores, que chegam aos seus carros e ao pôr o carro a trabalhar, dão pela falta deste elemento na linha de escape.

Depois de há uns anos as jantes terem sido o alvo predileto do amigo do alheio, desta vez, o alvo parece ser os catalisadores. Estas são peças que mesmo usadas, são vendidas por valores bastante altos, devido aos materiais que fazem parte da sua composição.

E se os catalisadores vendidos a pequenas oficinas podem valer pouco mais de 100 euros, os valores aumentam substancialmente quando se olha para o valor que cada uma destas peças pode ter nos carros novos: 1.500 euros.

O esquema envolve a falsificação de faturas, da parte das sucatas, para depois poderem revender os matais nobres a outras sucatas que tenham os alvarás necessários para poderem comercializar e transportar este tipo de materiais. Segundo o JN, grande parte destes negócios dá-se entre sucatas portuguesas e espanholas já que a fiscalização existente é muito menor.