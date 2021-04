SUMOL+COMPAL torna-se marca de confiança

A marca SUMOL+COMPAL conquistou pela terceira vez o selo de Marca de Confiança na Categoria de Bebidas.A SUMOL+COMPAL ganhou o selo de Marca de Confiança pelos leitores, que votam na sua bebida preferida na categoria Bebidas.

Segundo informações da marca, a fusão entre a SUMOL e COMPAL surgiu em 2009 “com um destaque nos mercados de bebidas não-alcoólicas em Portugal e uma presença relevante nalguns mercados internacionais”. A empresa foi criada em 1945 por António José Eusébio e nos dias atuais produz bebida não alcoólica como Sumol, Compal, B! e 7UP e bebidas alcoólicas como TAGUS e ESTRELLA DAMM.

De acordo com um relatório apresentado pela empresa, em 2019 as vendas na Europa cresceram 6% relativamente a 2018, onde a recuperação dos volumes na Suíça contribuiu para o aumento. No entanto, França e Reino Unido apresentaram valores de venda mais baixos que no ano anterior.

O mesmo relatório afirma que em 2019 o volume de negócios da SUMOL+COMPAL ascendeu a 300.1 milhões de euros e as vendas em 293 milhões de euros, com as rubricas a crescerem mais 0.1% relativamente ao ano anterior. Também foi apontado no mesmo relatório que “o valor das prestações de serviços manteve-se estável nos 7.1 milhões de euros”.