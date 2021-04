Almeirim comemora o 25 de abril com concerto online

A cidade de Almeirim vai festejar a Revolução dos Cravos, celebrada a 25 de abril, com a banda Fiv5vox. O concerto vai ser realizado às 16 horas da tarde com músicas da época e o concerto onde vai ser transmitido online no facebook do jornal O Almeirinense.

Apesar da pandemia da Covid-19, Joaquim Catalão, Presidente da Junta de Freguesia de Almeirim, afirmou que é importante continuar a celebrar-se a data e que se deve “recordar porque é que se fez o 25 de abril a estas novas gerações, que ao fim ao cabo, não apanharam a ditadura. Portanto, muitas das vezes não compreendem porque é que foi feito o 25 de abril e o que é que nós comemoramos no dia”.

A iniciativa conta com a organização da Junta de Freguesia de Almeirim e com colaboração da Câmara Municipal de Almeirim.