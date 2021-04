Depois do protesto, Ministra da Cultura afirma que Touradas regressam a 3 de Maio

A Protoiro – Federação Portuguesa de Tauromaquia convocou um protesto no dia 22 de abril às 11 da manhã, em frente ao Campo Pequeno, em Lisboa como manifesto devido à publicação da Resolução do Conselho de Ministros que reabriu o setor cultural, mas excluiu a abertura da cultura tauromáquica.

Depois do protesto, Graça Fonseca, Ministra da Cultura, admitiu que as praças de toiros vão abrir no dia 3 de maio como foi esta quinta-feira, dia 22 de abril, pedido pela Protoiro.

A empresa registou positivamente esta declaração da ministra, que segundo o comunicado da Protoiro, lamenta “a discriminação do setor no desconfinamento de 19 de abril, realçando, no entanto, que sempre que o setor se une, não baixa a guarda e defende os seus direitos os resultados acontecem com mais facilidade.

Além da informação de Graça Fonseca, o Ministério informou a Protoiro de que já estão em análise as alterações propostas pelo setor à normativa da DGS para os Espetáculos Tauromáquicos, que de acordo com o comunicado da Protoiro, “sendo objetivo do Ministério que estas alterações estejam prontas para a retoma a 3 de maio.”

Estas alterações pedidas pelo setor consistem no aumento da lotação de 50% em todas as praças de toiros, no arranque da atividade, aumentando a lotação assim que possível, com o decréscimo de infeções Covid-19 e aumento da vacinação; o cancelamento da realização obrigatória de testes aos forcados e a possibilidade de permanência dos artistas e profissionais na trincheira, durante as lides.

O processo de negociação destas alterações vai decorrer durante a próxima semana e a PROTOIRO, com as associações que a constituem, tudo fará para que as propostas possam ser atendidas pela DGS.