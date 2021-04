Meteorologia: Mau tempo atinge Almeirim

Almeirim é um dos concelhos do distrito de Santarém a ser atingido pela depressão Lola. Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), Almeirim vai ser afetada por períodos de chuva ou aguaceiros que começam a partir da tarde desta sexta-feira, dia 23 de abril. O mau tempo em Almeirim continua a instalar-se este sábado, dia 24 de abril.

“Os distritos mais afetados serão os das regiões norte e centro. Ocasionalmente podem ocorrer aguaceiros que poderão ser de granizo, principalmente no sábado. Está também previsto vento do quadrante sul, soprando até 30 quilómetros por hora, sendo forte nas terras altas com rajadas até 80/90 quilómetros por hora”, salientou Patrícia Marques, meteorologista do IPMA.

De acordo com o IPMA, as temperaturas no concelho de Almeirim entre os dias 23 de abril e 3 de maio vão estar entre os 10 graus de mínima e os 25 graus de máxima, ocorrendo chuva praticamente na maioria dos dias.