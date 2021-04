Almeirim fora dos fundadores da Associação Portuguesa de Municípios Taurinos

Almeirim está fora da lista de municípios que vão formar a Associação Portuguesa de Municípios Taurinos (APMT). Os municípios de Alcochete, Azambuja, Barrancos, Benavente, Chamusca, Coruche, Cartaxo, Moita, Montijo, Santarém, Sabugal, Salvaterra de Magos, Vila Franca de Xira, Angra do Heroísmo e Praia da Vitória são os fundadores da Associação, revela o site Touro e Ouro. A Associação tem como principais objectivos a defesa e promoção da festa brava, em todas as suas vertentes, bem como no que consideram ser a defesa do seu território.



Apesar de uma terra com fortes ligações aos touros, com toureiros, muitos forcados e uma praça de touros, Almeirim não está entre os pioneiros desta associação.

Os municípios estão a aprovar internamente a integração na APMT, de modo a cumprir todos os procedimentos legais para se unirem em associação, sendo que todos os acima anunciados vão fazer parte dos corpos directivos da primeira direcção a eleger na primeira reunião.

Apesar de ser inicialmente composta por quinze municípios, a APMT irá estar ‘de braços abertos’ para integrar mais municípios, bem como freguesias ou outras entidades que promovam e divulguem a festa brava, ou onde esta seja parte integrante das suas tradições.

Relevante, e numa altura em que alguns sectores da festa brava portuguesa insistem em politizar a tauromaquia é o facto de onze municípios serem presididos por autarcas socialistas (PS), a saber, Alcochete, Azambuja, Barrancos, Chamusca, Coruche, Cartaxo, Montijo, Salvaterra de Magos, Vila Franca de Xira, Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, duas comunistas, nomeadamente, Benavente e Moita e duas autarquias lideradas por social-democratas (PSD), Santarém e Sabugal.

Com Touro e Ouro