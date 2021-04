Câmara compra caixas para vacinas

A Câmara Municipal de Almeirim comprou três ciaxas térmicas para colocação de vacinas.



No post colocado no facebook de Pedro Ribeiro não é dito o valor gasto na compra deste equipamento, mas acrescenta o Presidente da autarquia que são “geleiras modernas para garantir uma maior qualidade no processo de vacinação. Apesar de esta não ser uma competência direta nossa estamos disponiveis, sempre, para articular com a saúde nas necessidades locais.”