Soricral: “Acreditamos no nosso sucesso”

SORICRAL Silvino Avó decidiu arriscar e agarrou com unhas e dentes a oportunidade de se estabelecer por conta própria. De empregado, passou a estar à frente da oficina que considera a sua segunda casa.

Quem é o Silvino Avó? Conte-nos um pouco do seu percurso profissional.

Venho da Azerveira, mas o meu percurso passou sempre por Almeirim. Após o ensino obrigatório, quis começar

a trabalhar. Nessa altura, vim trabalhar para a Remepral. Cerca de dois anos depois, surgiu a oportunidade de trabalhar na Soricral, na área que realmente gostava, bate-chapas e mecânica.

Como surgiu o gosto por esta área da mecânica/ bate-chapas?

Inicialmente, foi algo que acabou por me ser imposto. Eram outros tempos e, se não queria estudar, tinha de arranjar

trabalho rapidamente. Acabou por ser um feliz acaso, pois ganhei imediatamente o gosto pela profissão.

Fale-nos sobre o desafio que foi passar de empregado a gerente da Soricral.

Com o passar dos anos, passou a tornar-se um objetivo estabelecer-me por conta própria e, quando surgiu a oportunidade de dar continuidade à empresa, foi uma oportunidade que não podia deixar de aproveitar. Oportunidade essa que veio numa altura de bastantes incertezas e, esse sim, é o maior desafio.

A Soricral é uma empresa bem sucedida e reconhecida há muitos anos, pelo que acreditamos na continuidade do nosso sucesso.

Que serviços disponibiliza a sua empresa?

A Soricral sempre foi reconhecida por ter um serviço de excelência pela qualidade do trabalho de bate-chapas e pintura, que mantemos. Mas, numa altura como a que vivemos, é importante apostar noutros serviços, por isso, e com mão-de-obra qualificada, apostamos agora ainda mais nos serviços de mecânica. Temos também o serviço de substituição e reparação de vidros, bem como a lavagem manual de viaturas.

A Soricral representa também duas outras empresas. Que ligações tem à RINO e à Newcar?

Ser franchisado da Newcar permite-nos aceder a protocolos com a maioria das companhias de seguros no que diz

respeito à substituição e reparação de vidros automóveis. Conseguimos, com isto, trazer para Almeirim um serviço que não existia cá. A RINO é a primeira rede de oficinas automóveis multimarca 100% nacional. Pertence ao prestigiado grupo M. Coutinho, com o qual temos privilégio de trabalhar há muitos anos.

Que adaptações tiveram que fazer por causa da pandemia e das normas impostas pela DGS?

Felizmente, pudemos continuar sempre a trabalhar, adotando as medidas impostas pelas DGS.

Além das medidas básicas impostas a todos nós, passou a existir uma maior rigidez quanto à entrada de pessoas na oficina, bem como na higienização do espaço e viaturas.

Expetativas e desejos para 2021.

Começa a ser um cliché o desejo de que esta pandemia tenha finalmente um fim, mas é na realidade o mais importante. A nível mais pessoal, entrei em 2021 com este projeto e tenho o objetivo que seja de sucesso e que prestigie todo o trabalho que o Sr. Raimundo fez em todos estes anos.

Entrevista de Ana Rita Amaro