25 de Abril de 1974, por Leonor Geada – 9ºB

Com o aproximar da data, aproxima-se também o reviver da história e dos fachos relativos ao 25 de abril. Na escola, na rádio e na televisão somos relembrados desse dia tão importante para a história do nosso país. O golpe militar, também conhecido como “Revolução dos Cravos”, libertou Portugal da ditadura, que durava há já 48 anos.

Não vivi antes da democracia, logo não sei o que é viver em ditadura. Nunca senti o que é viver em opressão,

sem direitos e sem liberdade. Não vivi o 25 de abril. Tudo o que sei foi-me transmitido pela escola, pelos familiares e pela televisão. Esta data tem um grande significado, foi um marco histórico e um ponto de viragem na história de Portugal. Portugal passou a ser um país democrata.

Quem viveu o antes e o após 25 de abril dará um significado muito maior a esta data, pois eles, melhor que ninguém,

sabem o que é viver sem liberdade. Eu apenas consigo imaginar, por um lado, as angústias de viver em ditadura, por outro lado, a alegria e o entusiasmo de todos os que viveram o dia 25 de abril. Para mim, a liberdade é um dado adquirido e não me consigo imaginar sem ela. Não me consigo imaginar sem todas as coisas boas que a liberdade me proporciona (estudar, estar com os amigos, liberdade de expressão…).

Desde pequena, que todos os anos, vou às comemorações do 25 de abril, na minha terra. É uma singela mas bonita homenagem à Revolução de abril. Sinto-me grata pela coragem e determinação do Movimento das Forças Armadas,

que com toda a dignidade lutou por um Portugal Democrata. Sinto-me grata por viver de forma livre e sem medos.

Nós jovens nunca nos devemos esquecer do que foi e o que significa o 25 de abril e devemos dar valor ao que com tanto custo, foi conquistado. Viva o 25 de abril! Viva a liberdade!