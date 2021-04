25 de abril, por Diana Oliveira – 8ºano

Portugal, antes do 25 de Abril de 1974, era um país governado por um regime de ditadura. A principal figura deste regime foi António de Oliveira Salazar que governou de 1933 a 1970, sucedendo-lhe Marcelo Caetano de 1970 a 1974.

Na madrugada de 25 de Abril de 1974, os militares do MFA (Movimento das Forças Armadas) ocuparam os pontos-chave do governo e da informação provocando a queda do regime ditatorial. O golpe militar contou também com a presença da população nas ruas, cansada da repressão, da censura, da guerra colonial e da má situação económica em que Portugal se encontrava. A revolução do 25 de Abril não ficou conhecida pelo número de mortos mas pelos cravos postos nas metralhadoras, por isso lhe chamam “A Revolução dos Cravos”.

Com a ditadura que tanto tinha atrasado o nosso país, o principal objetivo era implantar uma Democracia de modo a livrar Portugal da tensão vivida até ao 25 de Abril de 1974. Passou a existir uma Democracia e a população pôde exprimir livremente as suas opiniões, guardadas naqueles longos anos de ditadura. Outra das grandes conquistas foi o fato de homens e mulheres passarem a ter os mesmos direitos e o divórcio ser estendido a toda a população.

É difícil imaginar para os jovens de hoje o que era viver neste Portugal de há quase 50 anos. Devemos ter consciência de que a liberdade que gozamos foi uma difícil conquista, fruto de muito sofrimento, devendo ser preservada.