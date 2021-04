25 de abril, por Guilherme Valente – 9ºA

Ora, o 25 de abril. Mais um ano se passou e as comemorações da Revolução dos Cravos vão voltar a acontecer, revolução essa que se deu em 25 de abril de 1974, quando forças militares se juntaram para pôr fim à ditadura, conhecida por Estado Novo. No entanto, apesar da revolução ter sido um golpe de Estado, deu-se de forma não violenta e acabou por ficar famosa devido aos cravos vermelhos usados no movimento.

Depois da revolução ter sucedido, Portugal pô um termino à Guerra Colonial, e aos poucos, transformou-se no Portugal democrático que conhecemos hoje. Até agora, citei factos! Falando agora do meu ponto de vista, acho que as pessoas em geral têm uma ideia muito positiva em relação a este acontecimento histórico.

É um dos feriados nacionais mais importantes e as comemorações feitas neste dia também despertam um maior sentimento de curiosidade para saber mais, pois mesmo já o tendo estudado na escola e falado do movimento em família, há sempre mais a aprender. Depois da revolução a situação nacional melhorou. Aspetos como a liberdade de expressão ou liberdade política, que hoje desprezamos um pouco, eram antes reprimidas e se se pronunciasse contra algo ou alguém que não devesse, era-se preso.

Temos hoje vários símbolos da revolução presentes no dia-a-dia, como a ponte 25 de abril e as inúmeras

ruas e avenidas com o mesmo nome. Acho que os valores e ideias que deram origem à revolução em primeiro lugar foram cumpridos no país em que vivemos atualmente, apesar de ainda haver muito a melhorar. E, no meu caso, sempre me foi transmitido um pensamento positivo e de mudança em relação à tão aclamada Revolução dos Cravos, ou, se se preferir, a revolução do 25 de abril.