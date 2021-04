25 de Abril, por Maria Amendoeira Moita – 9ºano

O 25 de abril sempre foi uma data e um evento que me fascina desde pequena. Lembro-me de tudo, das tardes em que eu ficava com as minhas bisavós e elas contavam-me tudo, desde a vida antes, o próprio dia e o depois da Revolução dos Cravos. Ainda hoje depois de milhares de vezes que já ouvi as várias versões da história ainda tenho o mesmo brilho de entusiasmo nos olhos.

Na minha opinião, a revolução deu início a uma sociedade mais culta, com uma mente mais aberta e livre, claro, também foi necessária para o desenvolvimento do país. No meu ponto de vista, esta revolução trouxe muitas vantagens para 1974 e para o futuro, mas também acho que nós, portugueses de 2021, não estamos a honrar alguns dos direitos ganhos e reforçados nesta revolução.

Os nossos antepassados não passaram a sua vida a lutar pelos direitos que temos hoje por nada! Vejamos como exemplo, o direito universal ao voto, que não só é um direito, como uma obrigação! Também temos como obrigação antes de votar, de não sermos ignorantes e saber em quem estamos a votar, saber o que se passa no mundo e, principalmente, conhecer o passado, porque na História temos resposta a tudo! Tudo é um ciclo e nós temos a oportunidade de não repetir a história e fazer a escolha certa.

Por fim, este ano quando celebrarem o aniversário do 47º aniversário do fim da ditadura, pensem no futuro e reflitam sobre aquilo que queremos ou não que volte a acontecer. Pois se há uma coisa que está bem explícita na história é que após uma crise, surgem novas ideias para governar o país e algumas delas não foram nada boas no passado.