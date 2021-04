25 de abril, por Martinho Cerdeira – 9ºano

Sobre o 25 de abril, de uma forma mais direta, podemos dizer que foi um dia em que houve uma revolução que acabou com a ditadura, e que por esse motivo marcou o nosso país como um dia histórico, mudando não só o dia-a-dia das pessoas, mas também a sua forma de viver e de pensar.

Embora não tenha vivido nessa época, nem saiba como é viver numa ditadura, com base no que tenho ouvido e aprendido ao longo do tempo, acho que este dia simboliza não só a liberdade e o facto de não estarmos sujeitos a que nos digam o que deveremos ou não fazer, como também simboliza toda a força e coragem dos portugueses pois caso contrário, acredito que ainda viveríamos sobre a mão de um ditador.

Embora Salazar tenha deixado grandes reservas de ouro, ajudado o país a nível económico e, com o seu regime de “pulso firme” reduzir as “vigarices”, acho que as pessoas viviam de certa forma um pouco mais oprimidas, devido aos cuidados necessários a ter todos os dias para que a PIDE não suspeitasse delas ou para não fazerem algo que fosse contra as leis incrementadas pelo Governo, pois se assim fosse seriam severamente castigadas.

Posto isto, creio que este dia foi um marco para todas aquelas pessoas, mas também um alívio para uma vida mais feliz. Em suma, acho que o objetivo da Revolução foi cumprido, e o melhor que podemos fazer para homenagear todos aqueles que contribuíram para esta Revolução é respeitar a liberdade de forma a não abusar e desrespeitar as autoridades.