O que eu penso sobre o 25 de abril, por Maria Helena Casqueiro – 7ºG

Tendo eu nascido em 2008, o 25 de abril de 1974 não tem o mesmo impacto que para as pessoas que o viveram. O que sei sobre este assunto, aprendi com os livros de História ou pelo que vou ouvindo aos mais velhos. Sinto-me uma privilegiada quando ouço as histórias de prisões, violência física e perseguições, pela PIDE, a pessoas que simplesmente queriam trabalhar ou expressar-se livremente.

Hoje em dia, vivemos numa época bastante diferente e não temos esses problemas, toda a gente pode dizer ou escrever o que pensa. O que mais me impressiona é o facto de no dia da Revolução não ter havido mortos nem feridos, uma vez que, havia uma força militar na rua com tanques e armas. A ausência de violência não se compara aos dias de hoje.

O desejo de liberdade era tão grande que as balas se transformaram em cravos. Desta forma, agradeço aos que viveram antes de mim, por terem permitido a mudança que pôs fim à opressão e trouxe liberdade, conforto e paz às gerações seguintes.