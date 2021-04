NERSANT coopera com IPSantarém para dinamização do Programa de Inovação Seekers & Solvers

A Associação Empresarial da Região de Santarém (NERSANT) vai cooperar com o Instituto Politécnico de Santarém na identificação de desafios, constrangimentos e oportunidades das empresas que possam ser trabalhados no âmbito do Programa de Inovação Seekers & Solvers. O protocolo entre as duas entidades foi assinado no dia 21 de abril e prevê-se ainda a colaboração da associação empresarial na implementação e promoção do projeto junto do tecido empresarial.

Com o objetivo de se abrir ao exterior, promover e criar condições que permitam aos docentes a melhoria da qualidade, da eficácia e da eficiência das suas práticas pedagógicas, através do uso de novas ferramentas e novos métodos, e preparar os alunos para melhor entenderem as necessidades da sociedade, possibilitando a sua participação no desenvolvimento de soluções para desafios reais das empresas e organizações, o IPSantarém iniciou a implementação do Seekers & Solvers, programa de inovação pedagógica assente na dinamização de processos de cocriação.

A NERSANT, pela sua larga experiência no desenvolvimento de projetos de fomento da inovação junto das empresas, quer pelo conhecimento dos desafios que as empresas enfrentam de uma forma geral, foi convidada pelo IPSantarém a associar-se ao projeto, com a assinatura de um protocolo de colaboração para a implementação e promoção do programa junto das suas empresas associadas.

O documento, assinado pelo presidente da Direção da NERSANT, Domingos Chambel, e pelo Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, prevê, para além do apoio na dinamização e divulgação do projeto, a cooperação da associação na identificação de desafios, constrangimentos e oportunidades das empresas que possam ser trabalhados no âmbito do Programa de Inovação Seekers & Solvers.

Paralelamente à assinatura do protocolo – que vigora durante três anos – o IPSantarém deu a conhecer o Programa de Inovação, bem como alguns dos processos de cocriação já em curso neste semestre. Em setembro será aberto um novo período para a receção de desafios por parte das organizações externas que queiram participar.

Este programa é a primeira iniciativa do Seekers & Solvers, Programa de Inovação do IPSantarém, que até junho de 2023 será financiado pelo Compete2020 no âmbito do projeto LinkMe Up.