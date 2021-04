Portugal apresenta 15.5% da população com anticorpos

Parte da população portuguesa apresenta anticorpos específicos capazes de lutar contra a Covid-19, a maioria conseguida devido a infeção. Os resultados provém da segunda fase do Inquérito Serológico Nacional COVID-19.

Segundo o comunicado do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. a presença de anticorpos na população portuguesa com idades entre os um e os 80 capazes de combater o vírus SARS-COV-2 (Covid-19) é de 15.5%, onde 13.5% foi conferida por infeção.

De acordo com a SIC Notícias, “O INSA informa que as regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Alentejo foram onde se observou uma maior seroprevalência”. Na população vacinada, 74.9% dos vacinados apresentaram anticorpos específicos contra a Covid-19. No entanto, o valor aumentou para 98,5% se forem consideradas as pessoas que já receberam as duas doses da vacina há pelo menos sete dias atrás.

Até ao dia 24 de abril no concelho de Almeirim, foram administradas 7983 doses da vacina contra a Covid-19, onde 5958 equivalem à primeira dose e 2025 foram da segunda dose. Neste domingo, dia 25 de abril, o concelho de Almeirim registou 1329 casos confirmados, 33 óbitos, 1278 casos recuperados, 18 casos ativos e apresentou uma taxa de incidência de 107 por 100 mil habitantes.