UDIPSS: Formação Certificada

A UDIPSS Santarém vai realizar, por via Zoom, uma formação com o tema “Bem-Estar & Prevenção de Burnout”.

De acordo com o comunicado de imprensa da UDIPSS: “A complexidade dos contextos sociais em que operamos tem evoluído de modo exponencial e de forma mais evidente em contexto de pandemia, implicando, para uma intervenção eficaz e eficiente, que as equipas aumentem e diversifiquem a sua forma de atuação. As emergências diárias e as dificuldades sentidas no terreno exigem assim que os profissionais atuem de forma coordenada, em equipas coesas, flexíveis, resilientes e criativas, orientadas para as soluções e recursos existentes. Tal postura implica que os profissionais estejam atualizados do ponto de vista técnico, mas que estejam também atentos às suas emoções – não raras vezes sentimos que a energia se vai esgotando numa pandemia que se tem vindo a prolongar no tempo: surge assim a fadiga e exaustão, o ceticismo ou até o questionar do sentido de toda a intervenção. Prevenir o burnout é assim potenciar bem-estar individual e organizacional, numa dinâmica de co-responsabilidade em que todos influenciam e são influenciados. Uma cultura organizacional positiva pode assim contribuir para mais saúde mental e bem-estar dos colaboradores, bem como motivação e desempenho positivo. Neste sentido, propomos uma formação via zoom, que pretende ser um convite à reflexão partilhada e à mudança, para a ativação de estratégias de promoção de (mais) bem-estar e prevenção de burnout, com dinâmicas de grupo virtuais.”

Sessões: Dias 17 e 18 de maio de 2021 | Entre as 9h30 e as 12h30 | Duração de 6 Horas | Plataforma ZOOM

Para mais informações, aceda ao site da UDIPSS Santarém ou contacte a UDIPSS através do telefone 243 327 996 ou formacao@udipsss.pt