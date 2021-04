A feira mensal vai realizar-se no próximo dia 2 de maio com venda de produtos alimentares e não alimentares.

Como foi referido no O Almeirinense no início do ano, a feira mensal que se realizou a 2 de fevereiro só era possível a venda exclusiva de produtos não alimentares.

A população do concelho de Almeirim deve usar obrigatoriamente máscara no espaço e cumprir as regras de segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).