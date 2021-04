Fenómeno Super Lua aconteceu em Almeirim

Decorreu esta terça-feira, dia 27 de abril, no centro de Almeirim o fenómeno da Super Lua. A população do concelho de Almeirim teve a oportunidade de ver e registar a primeira Super Lua de 2021.

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), o fenómeno da Super Lua acontece “quando a lua se encontra simultaneamente em fase de Lua Cheia e a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita”. O perigeu é o ponto orbital mais próximo do planeta Terra.

A OAL afirmou os pormenores sobre o fenómeno: “Na terça-feira dia 27 às 04h32 (hora de Lisboa) a Lua estará em fase de Lua Cheia, atingirá o perigeu no mesmo dia às 16h22 (a 357377,973 quilómetros da Terra), e estando os 2 acontecimentos apenas desfasados entre si de 11h50. No dia 27 a Lua nasce às 21h06 no azimute 70º, contado de Sul para Este. Nessa altura, a Lua vai parecer maior do que o habitual, não apenas devido à ocorrência de Super Lua, mas também porque estando próxima do horizonte vê-se mais ampliada, o que é apenas uma ilusão de óptica. A Super Lua encontra-se na constelação de Balança e logo acima ver-se-á o triângulo da Primavera formado pelas estrelas: Arcturo, Espiga e Régulo. Marte estará localizado mais acima do lado oeste na constelação de Gémeos, como mostra a figura abaixo.”

O Observatório ainda afirma que esta quarta-feira, dia 28 de abril, a lua nasce às 22h25 da noite e vai continuar a parecer maior que o habitual.