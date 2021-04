Idosos do concelho de Almeirim com quase 100% de imunidade contra a Covid-19

O estudo organizado pelo Instituto Gulbenkian da Ciência a quatro lares do concelho de Almeirim demonstrou que 25% dos idosos com mais de 70 anos desenvolveram anticorpos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No entanto, subiu para 95% quando foi administrada a segunda dose. O estudo contou com a participação de 191 idosos que foram vacinados com a Pfizer/BioNTech.

Carlos Penha Gonçalves, investigador da Gulbenkian e co-organizador do estudo, “explica que outros estudos já demonstraram que as pessoas infetadas têm níveis de anticorpos “apreciáveis” e que, ao fim de uma dose de vacina, ficam com uma proteção semelhante à conferida pelo esquema vacinal completo.”

A Câmara Municipal de Almeirim voltou a ser parceira no estudo da IGC. Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, afirmou que o concelho foi novamente estudo para ajudar contra a Covid-19 “algo que é fruto de inúmeras parcerias e da boa vontade e disponibilidade de várias entidades, desde os lares à saúde”.

Os resultados do estudo organizado pela IGC foram divulgados esta terça-feira, dia 27 de abril.